Un Master Executive della SAA di Torino su "di patrimoni"

Scadranno il prossimo 11 novembre le iscrizioni alla prima edizione del MASTER EXECUTIVE in WEALTH MANAGEMENT, organizzato dalla SAA-School of Management di Torino, gestito dal Consorzio per la Ricerca e l’Educazione Permanente di Torino (COREP) e in collaborazione con Banca Generali Private.

La proposta, rivolta a laureandi, neolaureati e professionisti non solo del ramo economico - finanziario (quindi anche ad architetti, agronomi, ingegneri, notai, avvocati e geometri), muove dalla necessità di colmare una domanda, sempre più crescente, di competenze nella gestione attenta ed efficiente dei patrimoni familiari, nelle loro varie dinamiche e articolazioni.





Le lezioni, tenute da esperti e anche da docenti dell’Università di Torino, avranno inizio il prossimo 21 novembre 2019, con cadenza quindicinale, e si terranno, a Torino nelle aule di Via Ventimiglia 115, il giovedì e venerdì dalle ore 17,30 alle 21,30 e il sabato dalle 9 alle 13.





“In un periodo di crisi diventa sempre più importante la difesa del valore dei patrimoni, qualunque sia la loro natura o specie” - affermano Paolo Turati e Laurent Diomande Samou, rispettivamente Presidente e Coordinatore del Master - L’idea di offrire una proposta di questo tipo si genera dalla importante domanda di competenze che le famiglie, le istituzioni ma anche gli enti no profit avanzano”.





Il master presenta alcune importanti tematiche, legate soprattutto ai principali filoni patrimoniali di trasmissione ereditaria. “Molti professionisti ci hanno chiesto formazione specifica nelle principali tematiche gestionali tipiche dei passaggi generazionali. In questo master si acquisiranno le competenze necessarie a tali gestioni” concludono Turati e Samou.





Molti i temi che verranno trattati in aula: dal risparmio gestito, alla gestione efficiente di valori mobiliari e immobiliari, dalla valutazione (e contestuale valorizzazione) delle opere d’arte ai complessi passaggi di trasmissione di proprietà come terreni e cascine.

Informazioni: 338 5939804 oppure 011/63.99.254

WEB: www.masterinvestment.it