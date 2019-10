50 studenti del liceo musicale di Cuneo in concerto ad Augsburg

E’ un gemellaggio che va avanti da anni. Iniziato quasi in sordina sei anni fa, con la Big Band dei fiati invitata, per amicizia di alcuni suoi componenti, a suonare ad Augsburg (Augusta, in Baviera, una delle più antiche città tedesche), oggi è diventato un appuntamento fisso atteso da studenti e famiglie. In passato, altri gemellaggi erano stati attivati con importanti realtà musicali di Repubblica Ceca e Spagna, dove per il Liceo di Cuneo a muoversi erano state però le diverse realtà corali.



Oggi sono più di cinquanta i ragazzi del Liceo Musicale cuneese che sono tornati pochi giorni fa dalla Germania, dove hanno suonato tre volte per la comunità locale ed hanno accompagnato, con la sezione degli Ottoni, anche una celebrazione eucaristica. Con loro anche alcuni giovani del Liceo Artistico, anche loro impegnati nella realizzazione dello scambio.



Le ragazze della Scuola Superiore Femminile di Augsburg li hanno accolti gioiosamente. Hanno preparato per loro la stanza più bella, i piatti più appetitosi, le gite nei dintorni più interessanti, i concerti più seguiti; anche loro, lassù, suonano in un’orchestra giovanile, ma la loro scuola non è ad indirizzo musicale: lo fanno semplicemente nei pomeriggi, oltre la scuola normale, perché sanno quanto faccia bene e quanto sia piacevole passare del tempo insieme ai coetanei suonando uno strumento musicale (ed in Germania suonano davvero tutti, in quanto lo sviluppo dell’intelligenza musicale è ritenuta funzionale allo sviluppo armonico di tutti gli studenti).

Accompagnati dai professori Domenico Cera, Silvio Ceirano e Paola Morra, i ragazzi attendono ora il proseguire dello scambio con la sua seconda fase, quando in primavera verranno a Cuneo le ragazze tedesche, anche in questa occasione ospitate in famiglia, per celebrare con due concerti un’intesa che va incontro alle nuove e significative esigenze di Educazione alla Cittadinanza Europea ormai così presenti nel mondo giovanile di oggi. Molte sono le novità proposte quest’anno dal liceo musicale “Bianchi”: il prof. Giuseppe Cappotto ha sostituito come vicepreside Fulvio Cioce (a cui vanno i ringraziamenti di tutto l’Istituto), in pensione, storico collaboratore vicario del dirigente che ha contribuito a far crescere e valorizzare, insieme a tutti i presidi, il 1° liceo musicale d’Italia fondato 20 anni. Insieme al liceo musicale di Alba, è l’unico altro liceo musicale della provincia, in forte crescita di iscrizioni e con studenti che arrivano anche dalla provincia di Torino che qui trovano docenti concertisti di chiara fama.

Intanto continuano per gli studenti di terza media, in vista delle iscrizioni alla prima classe delle scuole superiori, le lezioni aperte il 29 ottobre ed il 4 novembre dalle ore 14,30 alle 17, coordinate dalla prof.ssa Elda Giordana, prenotabili al seguente indirizzo



https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_fTW71Z3lKWXpqrWKQavoiuLc6rUN_VwXP9kp_gsXOKOUlg/viewform.