A Bookcity Milano anche l'autore di Borgo San Dalmazzo Enrico Guala

L'importante evento Bookcity Milano vedrà tra i vari autori anche Enrico Guala, cuneese di Borgo San Dalmazzo e autore di guide sull'india del nord ed in particolar modo sulle regioni himalayane del Ladakh & Zanskar.



Il suo intervento,oltre a presentare il libro "Ladakh & Zanskar" edito dalla casa editrice "La memoria del Mondo", sarà sul Kashmir indiano: da Srinagar a Leh, passando per lo Zanskar valley venerdì 17 novembre ore 16.30 a Milano presso l'hotel Sheraton. Introdurrà l'autore Marco Tolotti de La Stampa.



BookCity Milano nasce e cresce come una manifestazione diffusa, collettiva e partecipata, come l’esperienza della lettura. Un festival corale che trae la propria ricchezza da tutte le singole voci che lo compongono, e senza le quali non avrebbe ragion d’essere.

Dal centro alla periferia, dalle strade ai luoghi storici, dal mattino alla sera, donne uomini bambini e anziani si riuniscono con le proprie storie, i propri modi di essere e i propri desideri per proporre, condividere e vivere quel piacere universale che è leggere.