Arriva "Poesia in Cornice" a Cuneo, nuovo evento alla Galleria Arte+

"Poesia in Cornice" è il titolo di un nuovo evento artistico in programma alla Galleria Arte+ di Cuneo che verrà inaugurato venerdì 8 novembre alle ore 18.



In esposizione saranno presentate al pubblico una trentina di opere di artisti scomparsi che hanno operato tra l'800 e il '900 principalmente in Piemonte.



Gli artisti presentati in mostra saranno: Luigi Arbarello, Bartolomeo Ardy, Ego Bianchi, Giulio Boetto, Giacomo Calderini, Luigi Calderini, Vittorio Cavalleri, Mario Gachet, Luigi Clara, Emilia Ferrettini Rossotti, Cesare Gheduzzi, Giuseppe Gheduzzi, Alessandro Lupo, Italo Mus, Alessio Nebbia, Matteo Olivero, Vittorio Piano, Raffaele Pontecorvo, Giovanni Rava, Berto Ravotti, Leonardo Roda, Giuseppe Sacheri, Ermo Zago.



La mostra ad ingresso libero, come già annunciato, sarà inaugurata venerdì 8 novembre e l'esposizione proseguirà fino a 1° dicembre, con i seguenti orari: venerdì, e dalle 15,30 alle 19,30.



In allegato, dipinto di Leonardo Roda presente in mostra dal titolo: "Fioritura in montagna"