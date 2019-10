La Banda Musicale di Mondovì commemora i propri defunti

Venerdì 1 novembre alle ore 11 la Banda Musicale di Mondovì commemorerà i propri defunti presso la propria lapide nel cimitero di Mondovì.



Quest'anno la Santa Messa, sarà officiata dal vescovo di Mondovì Mons. Egidio Miragoli.



Come di consueto all'inizio ed al termine della celebrazione verranno eseguite dalla banda due marce funebri per ricordare e commemorare tutti i musici "andati avanti", come prevede lo statuto del sodalizio.