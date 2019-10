Luna Party a Savigliano: tutto pronto per la festa del 31 ottobre nel tendone da circo

A Savigliano è nato un gruppo di lavoro giovane e pieno di idee, che si è dato un nome significativo, “Io Decido”, e che fra le molte proposte ed iniziative che sta pensando e realizzando, ha progettato un “Luna Party”, una festa “alternativa”, in cui poter conoscere nuove persone, incontrare gente, giocare, ascoltare buona musica e scatenarsi durante il dj set.

I ragazzi, anche grazie alla collaborazione con l’associazione Fuma che ‘Nduma Scuola di Circo, propongono questo evento per giovedì 31 ottobre 2019 nel tendone da circo montato nel parco dell’edificio Longis in Via del Follone 5, con inizio alle ore 18.

Per acquistare i biglietti in prevendita o per informazioni sulla serata, si può contattare il numero 366874083.

Tutti i ragazzi che volessero entrare a far parte del team “Io Decido”, che si è formato all’interno del Progetto Oceano, che avessero voglia di creare o avessero delle idee da realizzare, possono prendere contatto con il gruppo su instagram @Progetto_Oceano.