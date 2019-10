Terrore nel borgo a Rifreddo: grande successo per "La notte delle streghe"

Grandissimo successo per l’edizione numero 11 delle Notti delle streghe a Rifreddo. Complice uno stupendo week-end più estivo che autunnale sia l’evento clou che la passeggiata naturalistico magica sono stati molto partecipati.

"Terrore nel borgo" ha portato in paese migliaia di persone. Il pubblico si è alternato tra il terribile percorso a pagamento e le attrazioni gratuite in piazza. A farla da padrone è stato l’incubo dei vampiri, e poi gli spettacoli di fuoco e magia di Squilibrio, le spettacolari evoluzioni aeree con i tessuti di una acrobata russa, ma anche musica e performances dei presentatori della serata. Il tutto in una cornice caratterizzata dal bel mercatino tematico e dell’ampliata possibilità di ristorazione.

“Anche quest’anno - spiega il sindaco del paese Cesare Cavallo - Terrore nel borgo ha dato prova di essere un evento unico. Infatti, il tema dell’incubo, magistralmente portato in scena da Mario Bois e dai suoi attori, ha letteralmente incantato il pubblico tanto che alla fine del percorso i commenti sono stati praticamente tutti positivi”.

Molto bene è andata anche la passeggiata naturalistico-magica sulle pendici del Monte Bracco. Nel pomeriggio di domenica il lungo serpentone dei partecipanti ha cominciato a risalire le vie del paese per poi buttarsi nei boschi alla scoperta dei segreti magici delle piante presenti in loco. Sul percorso si sono poi fatte manifestate le streghe ed altre creature del bosco. Un viaggio che si è concluso, come da tradizione, con un bel bicchiere di “sangue caldo”. “La camminata naturalistico-magica sta sempre più attraendo persone ed è ormai uno degli eventi più partecipati in tema di percorsi legati alla natura. Una cosa che ci fa particolarmente piacere e che ci spinge ad investire sempre di più sulla sua organizzazione”.