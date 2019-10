Roma incontra i sindaci dei piccoli comuni della Granda

Si è tenuto oggi, lunedì 28 ottobre, a Roma, il secondo incontro “Sindaci d’Italia”.

Alla presenza del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, sono state presentate le iniziative del 2018 e i nuovi impegni per i piccoli Comuni.

Presente anche il Sindaco di Monforte, Livio Genesio, che a fine evento afferma:

" È stato un bel momento di confronto in cui sono nati stimoli positivi per lo sviluppo al territorio e dei servizi alla popolazione tra i Comuni e le poste italiane.

È stato portato un saluto dal presidente Mattarella in cui si è riconosciuto il valore sociale e culturale dei piccoli Comuni, toccando anche la cultura, l'ambiente e la sostenibilità. Presente l'Unione "Langa del Barolo" con i sindaci di Novello, Castiglione Falletto, Grinzane Cavour, Barolo e Monchiero".