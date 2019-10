Mancano 58 giorni a Natale: tutti i mercatini e le proposte della Polaris Viaggi per queste settimane di avvicinamento

Mancano ormai 58 giorni a Natale e la Polaris Viaggi di Bagnolo Piemonte e di Revello (in collaborazio con Cannella Tour) propone a vecchi e nuovi clienti – a prezzi come sempre concorrenziali - un ricchissimo bouquet di mercatini e le proposte che tocca le più romantiche ed affascinanti località europee. Località dove – per una serie concomitanti di cose -il Natale è più Natale e dove l’atmosfera dell’Avvento sembra avvolgere il visitatore sino a rapirlo, facendogli vivere una breve vacanza in n ambiente fiabesco ed incantato.

Vediamo quali sono.

30 NOVEMBRE ED 1 DICEMBRE: I MERCATINI DI MONACO E IL CASTELLO DELLE FIABE

Dopo l’arrivo nella meravigliosa cittadina capoluogo della Baviera, “tuffo” in Marienplatz, la piazza principale dove si erge il Municipio Neogotico con il famoso carillon le cui meravigliose note ci incanteranno, ed arriveremo alla Fraunenkirche sormontata dalle torri emblema cittadino. Al termine tempo a disposizione per godersi i Mercatini di Natale nella piazza-salotto di Monaco, e fra centinaia di bancarelle avvolti dai profumi di vin brulè, mele al forno, mandorle caramellate, focaccine al miele e tante altre specialità bavaresi. Indaffarati tra una weiss e un brezel non potrete comunque rimanere indifferenti davanti al tradizionale albero di Natale di circa trenta metri che con il suo addobbo di più di 2500 luci è sicuramente il protagonista della piazza. Il giorno dopo trasferimento al Castello di Neuschawanstein, il castello delle fiabe di Walt Disney, per ammirare la Sala del Trono, il Soggiorno Reale, l’“Angolo dei cigni” e gli affreschi inerenti le opere di Wagner.

Quota di partecipazione: 170 euro

30 NOVEMBRE ED 1 DICEMBRE: I MERCATINI DI COLMAR E FRIBURGO

Nel primo pomeriggio arrivo a Colmar, città il cui fascino è dovuto principalmente al carattere tipicamente alsaziano delle sue strade, ai cui lati sorgono case dalle stupende facciate scolpite e passeggiata con l’accompagnatore. Il giorno successivo visita a Schonabach per ammirare il cucù più grande del mondo, trasferimento a Friburgo, cittadina che vanta uno dei più bei centri storici di tutta la Germania, e successivo shopping presso le bancarelle dei Mercatini di Natale con un trionfo di candele, artigianato in vetro soffiato e giocattoli in legno.

Quota di partecipazione: 175 euro

7 E 8 DICEMBRE: LUCI DI LIONE ED ANNECY

Ritrovo dei Signori partecipanti nei luoghi convenuti e partenza in autopullman G.T. per la Francia. Arrivo nei dintorni di Lione e visita della città con l’accompagnatore. Tempo a disposizione per ammirare l’incredibile spettacolo della “Festa delle Luci”. L’antica manifestazione popolare in omaggio alla Vergine Maria si è oggi trasformata in uno degli eventi più noti di tutta la Francia. Il giorno successivo partenza per Annecy, piccolo gioiello della regione, nota anche come la “Venezia della Savoia” per via della sua architettura urbana, fatta di canali e piccoli ponticelli in pietra, casette colorate e negozietti d’arte. Tempo a disposizione per la visita dei Mercatini di Natale.

Quota di partecipazione: 180 euro.

DAL 7 AL 9 DICEMbRE: MERCATINI DI NATALE IN CARINZIA

Arrivo a Klagenfurt e visita del capoluogo della Carinzia con l’accompagnatore. Secondo giorno interamente dedicato alla visita dei mercatini di Natale dei pittoreschi borghi di Villach e Velden che si affacciano sul Wörthersee, il lago più grande della Carinzia che durante l’Avvento diventa un’attrazione, dove poter ammirare la straordinaria Corona dell’Avvento con le sue 80.000 luci ed il Presepio galleggiante. Terzo giorno dedicato alla Pyramidenkogel (salita facoltativa e pagamento), torre di osservazione in legno più alta del mondo, da cui si ha il punto panoramico più bello di tutta la Carinzia ad un’altitudine di 851 metri. Alla base della piramide un piccolo mercatino con manufatti artigianali per gli ultimi acquisti.

Quota di partecipazione: 270 euro

7 E 8 DICEMBRE: MAGICA ALSAZIA CON I MERCATINI DI STRASBURGO, RIQUEWIHR E KAYSERSBERG

Nel primo pomeriggio arrivo a Strasburgo, passeggiata e tempo a disposizione per la visita al Mercatino di Natale giunto ormai alla sua 448° edizione. Il famoso “Christkindelsmärik” ospita centinaia di bancarelle che ogni anno vengono disposte in place Broglie e lungo le vie di Place de la Cathédrale e Rue de la Comédie fino ad arrivare alla piazza Place Klébler, dove si può ammirare uno dei più grandi Alberi di Natale d’Europa. Il giorno successivo partenza per Riquewihr e Kaysersberg, cittadina che diventa fiabesca in occasione dell’Avvento, quando sono in scena i Mercatini di Natale, con una trentina di artigiani che propongono manufatti, giocattoli, terracotta, arte floreale, vetro soffiato, giochi in legno e monili. Tempo a disposizione per visitare i mercatini di Natale.

Quota di partecipazione: 175 euro

7 E 8 DICEMBRE: SALISBURGO, IL LAGO CHIEMSEE E I MERCATINI DI NATALE

Nel primo pomeriggio arrivo a Salisburgo e visita della città, Il giorno successivo, trasferimento a Prien. All’arrivo, imbarco in battello verso l’Isola Herreninsel per la visita al Castello di Herrenchiemsee, patrimonio dell’umanità dell’UNESCO. Mentre si passeggia in questo ambiente monasteriale, l’atmosfera si arricchisce con lo splendido panorama delle Alpi Bavaresi, che si specchiano nelle limpide acque del lago.

Quota di partecipazione: 200 euro

8 E 9 E 14 E 15 DICEMBRE: I MERCATINI DI MONACO E IL CASTELLO DELLE FIABE

Dopo l’arrivo nella meravigliosa cittadina capoluogo della Baviera, “tuffo” in Marienplatz, la piazza principale dove si erge il Municipio Neogotico con il famoso carillon le cui meravigliose note ci incanteranno, ed arriveremo alla Fraunenkirche sormontata dalle torri emblema cittadino. Al termine tempo a disposizione per godersi i Mercatini di Natale nella piazza-salotto di Monaco, e fra centinaia di bancarelle avvolti dai profumi di vin brulè, mele al forno, mandorle caramellate, focaccine al miele e tante altre specialità bavaresi. Indaffarati tra una weiss e un brezel non potrete comunque rimanere indifferenti davanti al tradizionale albero di Natale di circa trenta metri che con il suo addobbo di più di 2500 luci è sicuramente il protagonista della piazza. Il giorno dopo trasferimento al Castello di Neuschawanstein, il castello delle fiabe di Walt Disney, per ammirare la Sala del Trono, il Soggiorno Reale, l’“Angolo dei cigni” e gli affreschi inerenti alle opere di Wagner.

Quota di partecipazione: 170 euro

14 E 15 DICEMBRE MERCATINI DI NATALE A ROTHENBURG E ULM

Nel pomeriggio arrivo a Rothenburg e visita della cittadina. Si parte da Marktplatz (piazza del mercato), da sempre luogo principale della vita cittadina anche grazie alla presenza del Rathaus. Tempo a disposizione per la visita dei caratteristici mercatini di Natale. Il giorno successivo visita della cittadina di Ulm, pittoresca città sul Danubio tutta da scoprire, dal magico centro storico con il caratteristico quartiere dei pescatori e conciatori con stretti vicoli e ponti, alla famosa Cattedrale con l’altissimo campanile. Ed ancora il Municipio dalla particolare facciata interamente affrescata, le lunghe mura, la torre del Macellaio e la fontana dedicata ad Albert Einstein. Tempo a disposizione per la visita del meraviglioso mercatino natalizio.

Quota di partecipazione: 170 euro

14 e 15 DICEMBRE: KUFSTEIN, RATTENBERG, INNSBRUCK E I MERCATINI DI NATALE

Arrivo a Kufstein e visita libera al Mercatini e alle bancarelle nello Stadpark. Specialità gastronomiche e un programma musicale di contorno con ensemble di fiati, cori gospel, e molto altro ancora, fanno della visita di questo mercatino un’esperienza speciale per grandi e piccini. Qui si potranno assaggiare specialità gastronomiche locali e molto altro ancora secondo il programma degli eventi organizzato dagli enti locali. In serata sistemazione in hotel nei dintorni, cena e pernottamento. Il giorno successivo partenza e sosta a Rattenberg per la visita alle bancarelle gastronomiche dove si potrà trovare il caratteristico vino dell’Avvento. Partenza per Innsbruck e visita libera ai caratteristici mercatini di Natale, un’occasione per gustare specialità tipiche come i Kiachln e gli Spatzln, dolci e vin brulé. L’atmosfera natalizia è molto forte e gli stand offrono di tutto, dalle idee regalo ai prodotti dell’artigianato locale fino alla gastronomia.

Quota di partecipazione: 170 euro

Per prenotazioni, informazioni e per scoprire tutto quanto non compreso in queste righe, la Polaris Viaggi di Bagnolo Piemonte risponde al numero 0175.348424, l’agenzia di Revello al numero 0175.257396, mentre tutto – ma proprio tutto – è reperibile sul sito internet: www.polarisviaggi.it.