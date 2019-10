Dall'Essex a Savigliano, quattro giovani studenti inglesi ospiti del Liceo Arimondi

Dal 18 al 26 ottobre il Liceo Arimondi ha avuto la possibilità di accogliere quattro ragazzi inglesi provenienti dalla Felsted School nell’Essex. Ben, Natasha, Zarrina e Alex sono stati ospitati dalle famiglie di quattro studenti della scuola che li hanno aiutati a orientarsi durante il normale svolgimento della vita scolastica.

I quattro ragazzi, infatti, stanno studiando la lingua italiana da quasi due anni, seguiti in Inghilterra dalla professoressa –originaria di Savigliano ed ex arimondina- Matilde Trucco la quale, in collaborazione con la professoressa Gallo, ha permesso alle due scuole di unirsi nuovamente in questo progetto di exchange già sperimento lo scorso anno. A giugno di quest’anno, invece, alcuni allievi del Liceo (Alberto Allasia, Aurora Cirasino, Desirée Astesano, Quatwar El Rholfi, Giulio Selluto e Silvia Bertola) avevano potuto a loro volta vivere una settimana come degli studenti e delle studentesse della Felsted.



Questo progetto ha riscontrato grande apprezzamento da parte di tutti noi ragazzi sia italiani che inglesi, perché abbiamo avuto la possibilità di scoprire nuove realtà scolastiche, e non solo; abbiamo conosciuto persone che ci hanno accolti, permettendoci di vivere appieno una nuova esperienza e, come ha detto il Dirigente prof. Luca Martini mentre consegnava le felpe del liceo agli ospiti inglesi, di creare rapporti di amicizia e legami che adesso è nostro compito far in modo che non si spezzino quando ognuno di noi tornerà alla propria carriera scolastica ma che evolvano con noi durante il nostro percorso.

Desire Astesano, II liceo classico