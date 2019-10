Un milione di euro dalla Regione per gli scuolabus: tra i 27 comuni piemontesi ci sono Frassino e San Damiano Macra

Saranno 47 gli scuolabus per oltre 800 bambini dei 27 comuni a cui la Regione Piemonte ha concesso il contributo di 1 milione di euro per l’acquisto di un nuovo mezzo. "Il valore economico del contributo 2019 è raddoppiato rispetto ai 500 mila euro dello scorso anno – sottolinea l’assessore ai Trasporti della Regione Piemonte Marco Gabusi -. Siamo riusciti a portare il contributo regionale ad un milione spostando dei capitoli di spesa e arrivando così a servire 27 comuni anziché i 6 inizialmente previsti".

I nuovi scuolabus andranno a diversi comuni della regione. Per la provincia di Cuneo, in particolare, Frassino e San Damiano Macra. "Siamo soddisfatti dell’incremento realizzato quest’anno – sottolinea l’Assessore Gabusi - soprattutto perché questo contributo va a sostenere Comuni anche molto piccoli o montani, dove le famiglie sono più in difficoltà dal punto di vista logistico rispetto ai grandi centri. Assicuriamo così il trasporto di tanti bambini nelle scuole locali, evitando così ai genitori di dover provvedere a viaggi quotidiani spesso difficilmente compatibili con gli orari di lavoro".

Secondo il piano varato dalla Regione Piemonte per il rinnovo del parco scuolabus ciascuna amministrazione comunale può presentare una sola istanza che contenga la richiesta di contributo per l’acquisto di un solo scuolabus: il contributo regionale coprirà il 50% del costo sostenuto iva inclusa per singolo automezzo fino ad un massimo di 40 mila euro.