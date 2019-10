Cavallermaggiore si prepara alla 5ª “Notte della Solidarietà” in ricordo di Micky Spina

Segnate sul calendario la data del 5 dicembre, quando all’Evita di Cavallermaggiore andrà in scena la 5ª edizione della famosa “Notte della Solidarietà” in ricordo di Micky Spina.



Tutti pronti alle 20.30 per trascorrere una serata all’insegna del divertimento, della solidarietà e del sorriso, proprio come piaceva a lui.



La cena sarà animata dal divertente spettacolo musicale di cabaret “1 notte, 7 note, 1000 cuori”, proposto dagli artisti: Andrea Perrozzi (cantautore, musicista, attore) da Roma, passando per il cast fisso di Enrico Brignano ed il Teatro Sistina; Romina De Luca (cantante, performer) da Jesi, passando per il Festival di Sanremo e il Tour con Gianni Morandi; Luca Orselli (comico, nano, presentatore) da Ravenna, passando obbligatoriamente… per la A14 e la A21.



Nel corso della cena verranno messi all’asta, a scopo benefico, oggetti cult come maglie di calciatori delle più prestigiose squadre, articoli di moda, opere d’arte, nonché eccellenze enogastronomiche del territorio come vini e tartufi.



Madrine e presentatrici della serata saranno la star musicale Sonia de Castelli ed Ilenia Arnolfo, giornalista di Torino Channel. Condurrà l’asta Nanà Dejana, speaker ufficiale della Juventus Football Club.



La Notte della Solidarietà fu ideata da Micky Spina, supportato dalla straordinaria organizzazione dello staff di Evita Club e dall’impegno di tante persone che hanno donato tempo alla causa, oltre ad energia e passione. La storia di questo evento è gloriosa: il risultato reale e tangibile delle quattro passate edizioni è la raccolta di circa 250mila euro, con i quali sono stati acquistati strumenti ed apparecchiature oggi attivi presso il laboratorio dedicato a Micky Spina, che si trova nella seconda torre dell’Istituto di Candiolo.



Quest’anno, i beneficiari della raccolta fondi saranno da un lato la Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro Onlus di Candiolo, i cui scopi e risultati sono ben noti a livello Nazionale e dall’altro l’A.M.A. (Associazione Malati di Alzheimer) di Chieri, sezione distaccata di Carmagnola.



Quest’ultima associazione è nata nel 2015 su lascito di Micky Spina e fornisce, attraverso le proprie attività di volontariato, aiuto alle persone colpite dal morbo di Alzheimer ed alle famiglie, svolgendo parallelamente attività di prevenzione per il mantenimento della memoria; tali servizi sono realizzati grazie esclusivamente a contributi e donazioni liberali di aziende e privati cittadini, che sono quindi di vitale importanza.



E allora preparate carta, penna e segnatevi i numeri di telefono per acquistare i biglietti: Antonio 3386025669; Anna 3355368731; Evita 3357416579.