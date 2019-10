"Gli angeli rosa" di Centallo: nasce un gruppo di volontari per dare sostegno ai malati di tumore nella quotidianità

Non si tratterà di un’assistenza medica o psicologica, per la quale viene richiesto un titolo abilitativo, ma di una vicinanza sussidiaria tipica del “buon vicinato”. In certe situazioni anche dover andare a fare la spesa o stendere il bucato diventa complicato. Avere qualcuno che possa dare una mano in queste piccole cose, banali ma quotidiane, diventa straordinariamente prezioso.

Per mettere in rete i volontari è stato creato un gruppo Whatsapp di riferimento per gestire le richiesta di “aiuto” così che ognuno potrà, all’occorrenza, rendersi disponibile, compatibilmente con le proprie esigenze familiari.