Il nuovo percorso archeologico del Museo civico di Cuneo sulla rivista “Archeologia Viva”

“CUNEO. Longobardi in autostrada” è il titolo di copertina del numero 198 (novembre/dicembre) di “Archeologia Viva”, la più importante rivista italiana del settore, con 35 mila copie di tiratura e diffusa anche all’estero, che promuove, tramite le proprie pagine, iniziative di rilevanza nazionale come il Festival diffuso del cinema archeologico, nonché i propri siti web (www.archeologiaviva.it, www.tourisma.it, www.firenzearcheofilm.it) e le proprie pagine social.

In edicola dal 27 ottobre, la rivista propone un ampio contributo sui ritrovamenti provenienti dal tracciato autostradale dell’Asti – Cuneo, confermando l’eccezionalità di scoperte archeologiche uniche a livello italiano.

Il carattere innovativo dell’allestimento al primo piano del Complesso Monumentale di San Francesco – Museo Civico di Cuneo, che espone una selezione dei corredi meglio conservati della necropoli longobarda di Sant’Albano Stura, è oggetto di descrizione puntuale, ne vengono spiegate le nuove tecnologie, volte alla ricostruzione di reperti e paesaggi (viaggio nel tempo); gli strumenti di visita specificatamente indirizzati all’inclusione delle più ampie categorie di pubblico (mappe tattili e schede descrittive in CAA – Comunicazione aumentativa alternativa); le attività laboratoriali organizzate per le classi e i gruppi in visita.

«La Città di Cuneo vuole cogliere le migliori opportunità di valorizzazione del patrimonio archeologico di cui dispone il nostro Museo Civico – afferma Cristina Clerico, Assessora alla Cultura -, frutto di rinvenimenti di importanza scientifica considerevole e inserito in un percorso museale accessibile, inclusivo e accogliente, di concezione e fruibilità contemporanea, che pertanto merita di essere conosciuto e apprezzato.»

Per ulteriori informazioni e/o per prenotazioni: Complesso monumentale di San Francesco – Museo civico di Cuneo, Via Santa Maria 10, 12100, Cuneo, museo@comune.cuneo.it; tel. 0171.634175.