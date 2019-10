Lo Stabat Mater di Paolo Paglia arriva all’Uni-Tre di Bra

Prendete l’arte e mettetela da parte: spendete due ore del vostro tempo per partecipare agli incontri dell’Uni-Tre, Università della Terza Età, sezione di Bra. Mercoledì 30 ottobre, alle ore 15, presso il Coro della Chiesa di Santa Chiara, è in programma una lezione concerto dal titolo “Stabat Mater”, a cura di Paolo Paglia, direttore d’orchestra di fama internazionale.

L’intensissimo Stabat Mater è una delle pietre miliari della musica sacra di ogni tempo, commissionata a Pergolesi, probabilmente nel 1734, dalla laica Confraternita napoletana dei Cavalieri della Vergine dei Dolori di San Luigi al Palazzo, per officiare alla liturgia della Settimana Santa.

Si tratta di un’opera che il musicista albese ha riscritto, ispirandosi ai testi antichi del beato Jacopone da Todi, riuscendo a restituire una partitura intima e densa di tensione emotiva. Una fusione di rara efficacia tra suoni e fede, gioia e dolore. Storia di un’umanità che si fa autentica nel riconoscersi erede di un sentimento che lega il passato con l’oggi e con il domani.

Il maestro Paolo Paglia spiega come è nata l’idea di comporre lo Stabat Mater per soprano e organo: “Nei sette mesi di lavoro ho pensato alla mia vita personale e sono riuscito ad entrare nel testo dello Stabat Mater in modo molto intimo. Questa preghiera ha un testo che annovero tra i più belli, molto drammatico, e narra lo stato d’animo di Maria e le sfumature del suo carattere fino alla speranza che va oltre la morte di Gesù. Ringrazio la Armelin per aver pubblicato la mia composizione. Sarà uno Stabat Mater cantato in modo sereno. Per me è un lavoro importante: scrivere musica è come confessarsi con chi ci vuole bene e ci dimostra affetto”.

La suggestiva cornice barocca della chiesa di Santa Chiara sarà la perfetta scenografia per uno dei messaggi più belli e struggenti di tutta la musica sacra: “Non esiste Resurrezione senza Passione e Morte, non esiste giorno senza notte e non esiste amore senza sofferenza”.

L’Uni-Tre è una realtà socioculturale di volontariato, costituente un centro di aggregazione e di formazione permanente, che si afferma in un clima di simpatia e cordialità. Il 37° anno accademico dell’Università popolare dell’Arci Uni-Tre di Bra è coordinato da Clara Arnaldi, affiancata da Enza Sardo, Francesca Fino, Gianfranco Saglia e Luciano Leone.

Informazioni ed iscrizioni: Uni-Tre, via Gianolio 26, Bra. Telefono: 0172/431281.