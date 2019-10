Coldiretti Piemonte: al via il piano dei controlli per il Vitellone piemontese della coscia

Il Ministero delle Politiche agricole ha dato il via libera al piano dei controlli per il Vitellone piemontese della coscia Igp.

Un grande risultato che porta a compimento quanto ottenuto rispetto all’Indicazione Geografica Protetta nel dicembre 2016, dopo che l’iter era partito nel 2009.

“Con questo ultimo tassello viene veramente completato l’insieme delle attività previste dal disciplinare della denominazione Igp per il Vitellone Piemontese dalla Coscia - affermano Roberto Moncalvo presidente di Coldiretti Piemonte e Bruno Rivarossa Delegato Confederale -. In seguito alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, si potrà partire, quindi, con i controlli nelle aziende e questo significa garantire al consumatore qualità e sicurezza alimentare.

La razza bovina piemontese ha una grande importanza per l’economia del nostro territorio: conta, infatti, circa 350 mila capi con 6 mila aziende impegnate nell’allevamento, sia tradizionale sia legato al pascolamento in alpeggio garantendo, così, il presidio delle montagne e dei territori svantaggiati.

Annualmente sono impiegati oltre 15 mila addetti per un fatturato che, per il solo allevamento, vale oltre 500 milioni di Euro e per l’intera filiera, comprendente la logistica, il trasporto, la mangimistica, la macellazione ed il sezionamento, raggiunge il miliardo e 30 milioni di Euro.

Non viene, dunque, solo difesa una razza ed una tipologia di allevamento, ma anche una tradizione alimentare unica, oltre ad essere tutelato un grande patrimonio dal punto di vista della biodiversità, dell’ambiente e dell’economia”.

Grande soddisfazione anche di Carlo Gabetti, presidente del Coalvi che è l’Ente proponente dell’Igp, a capo del Comitato che raggruppa tutte le maggiori associazioni del settore zootecnico piemontese.