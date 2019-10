Anna Mantini: "Complimenti e auguri di buon lavoro alla nuova presidente della Regione Umbria"

Dal Piemonte, dalla provincia Granda e da Fossano complimenti e auguri di un sicuramente ottimo lavoro alla nuova Presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei. Una Parlamentare che arriva dalla fondamentale esperienza delle amministrazioni locali e che, in continuità con i risultati delle più recenti consultazioni popolari della scorsa estate, ha saputo interpretare una diffusa, legittima e sacrosanta volontà di cambiamento.

Oltre alla considerazione della positiva scelta di un Presidente donna, molto positivo è stato il riferimento, nel corso della sua campagna elettorale, all'esigenza di portare il collegamento ad alta velocità ferroviaria in Umbria, una battaglia di prioritario buon senso che potrà vedere le nostre due Regioni finalmente alleate in un sì forte e chiaro che Roma non potrà più fare finta di non ascoltare.