Altro che costume da strega, quest’anno ad Halloween si prega con le Sorelle Clarisse di Bra

Quest’anno niente corsa all’ultima maschera o costume da strega. Le Sorelle Clarisse di Bra, per questo Halloween, ci presentano un programma davvero alternativo con “Una luce nella notte dei Santi”.



Si tratta di un’occasione per riappropriarsi delle tradizioni e di quei principi autentici, che il mondo sconvolto dalle guerre e dominato dalla finanza e dall’economia, fa di tutto per dimenticare.



L’appuntamento è per il 31 ottobre presso il Monastero di viale Madonna dei Fiori 3. Si comincia alle ore 20.30 con il rosario dei Santi e si prosegue fino alle 22 con l’Adorazione Eucaristica. E poi? Al termine della preghiera, tisana calda di “Santa Chiara” per festeggiare in perfetta letizia francescana la ricorrenza di Ognissanti.



Spiegano le Sorelle Clarisse: “L’invito è per te che leggi, i tuoi amici e la tua famiglia. Perché partecipare? Per seguire le orme dei Santi, da figli della Luce”. Così che ognuno possa ispirarsi ai veri "influencer"!



Info: tel. 0172/413148, email: monasteroclarisse.bra@gmail.com - www.federazioneclarisse.com.