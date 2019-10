Consiglio comunale aperto a Cuneo: si parlerà di politiche giovanili e progetti in corso

Il prossimo 9 novembre, alle ore 9:30, è stata organizzata una seduta di Consiglio Comunale incentrato sulle tematiche giovanili, dove verranno presentati i progetti che l’Amministrazione sta portando avanti. Ad esempio, relativamente al progetto “Cantiere Giovani”, verranno diffusi i risultati elaborati dalla Scuola di Management ed Economia, ottenuti dai lavori redatti dagli studenti delle classi terze e quarte delle Scuole Secondarie di secondo grado cittadine.

Durante la seduta, interverranno varie realtà del territorio cittadino: Scuole Secondarie di secondo grado, Consulta Giovanile del Comune di Cuneo, Pastorale Giovanile della Curia Diocesana, Università – Scuola di Management ed Economia – sede di Cuneo.

"Il Consiglio Comunale aperto – spiega l’assessore alle Politiche Giovanili Domenico Giraudo - è stato programmato sia per fare il punto sui vari progetti che l’Assessorato sta portando avanti, sia per dare voce alle varie realtà che sul nostro territorio si occupano e parlano ai giovani. Vuole essere un momento di confronto e di stimolo per il futuro, per una programmazione partecipata su progetti ed iniziative da sviluppare in futuro".