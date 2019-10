Cuneo: dal 2020 via al nuovo servizio di manutenzione dei cimiteri comunali

Partirà all’inizio del 2020 il nuovo servizio di manutenzione dei cimiteri comunali della città di Cuneo: a darne notizia, nella serata di ieri (lunedì 28 ottobre) durante il Consiglio comunale, l’assessore Luca Serale come parte della risposta a un’interpellanza del consigliere Alberto Coggiola.

Sono tante infatti, secondo lo scrivente, le segnalazioni dei cittadini in merito al malfunzionamento delle lampade elettriche votive (come il mancato allacciamento delle nuove tombe e la sostituzione di quelle non funzionanti), chiaramente sempre più d’attualità con l’avvicinarsi delle celebrazioni dell’1 e 2 novembre.

“Siamo all’indomani del termine di un bando di project-financing indetto il 15 febbraio scorso e che il 22 ottobre ha individuato la nuova ditta per la gestione del sistema di illuminazione all’interno dei cimiteri comunali – ha sottolineato l’assessore Serale - . È un progetto che parte da lontano in cui il consigliere Fantino, da assessore, aveva dato il ampio contributo”.

“Questo progetto vede al centro non il risparmio da parte del Comune ma il servizio offerto al cittadino, per cui il momento della dipartita è davvero importante e sensibile; s’implementa un servizio attivo da tempo modernizzandolo e andando ad agire sull’interazione tra la ditta gestrice e i cittadini: sono previsti un numero verde per segnalare i guasti, un portale web interattivo e profili dedicati sui social network”.