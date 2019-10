Grimaldi (LuV) denuncia: "La giunta Cirio taglia il 50% dei fondi all'Edisu, -30% di borse di studio finanziate"

La giunta Cirio taglia del 50% gli stanziamenti all'Edisu, che si traduce in un -30% di borse di studio finanziate. A denunciare, oggi in Consiglio Regionale, la scure che si è abbattuta sui conti dell'ente regionale per il diritto allo studio il capogruppo regionale di Luv Marco Grimaldi .

Le borse di studio sono finanziate tramite fondi regionali, statali e le tasse. Il taglio di Palazzo Lascaris non riduce il 50% degli stanziamenti per questo capitolo, ma comunque di un terzo. Una riduzione che si traduce nel rischio, per 4 mila ragazzi su 14 mila idonei, di non avere sovvenzioni per proseguire l'università.