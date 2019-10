I sindaci di Langa e Roero tra le migliaia di fasce tricolori al convegno di Poste Italiane a Roma

Era presente anche una quindicina di primi cittadini di Langa e Roero e della provincia Granda, tra le 4000 fasce tricolori rappresentanti i piccoli comuni italiani con meno di 5000 abitanti, al convegno "Sindaci d'Italia" indetto ieri, lunedì 28 ottobre, da Poste Italiane presso il centro congressi La Nuvola di Fuksas a Roma. L'incontro aveva come tema la presentazione del piano di riorganizzazione contro la paventata chiusura di uffici postali.

I sindaci di Langa e Roero hanno raggiunto la capitale per chiedere attenzione ai piccoli comuni, che sono i più bistrattati ma rappresentano il patrimonio culturale e territoriale dell’Italia; tutela dei sindaci, troppo spesso lasciati soli e in balìa di assurde burocrazie, con il grave problema della carenza dei segretari comunali; fondi per la messa in sicurezza e la tutela dei territori.

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte e alcuni ministri hanno confermato il loro impegno per i piccoli comuni: "Il governo è con voi, non vi lascerà soli. Abbiamo un tavolo con gli Enti locali sulla manovra il 7 novembre"

L'ad di Poste Italiane, Matteo Del Fante, ha illustrato gli obiettivi del nuovo piano di Poste Italiane per i piccoli comuni, che comprende: l’avvio di programmi di educazione finanziaria e digitale; POS gratuiti ai Comuni per i servizi di pagamento digitale; l’uso di mezzi “green” per il recapito della posta; l’installazione di locker nei Comuni privi di ufficio postale, per semplificare le operazioni di consegna dei pacchi e il pagamento dei bollettini; l’installazione di cassette postali smart a tecnologia digitale; l’attivazione di servizi di informazione per i cittadini; la realizzazione di nuovi eventi filatelici per meglio valorizzare le tradizioni e le realtà del territorio. Oltre a mantenere la promessa di non chiudere alcun ufficio postale.