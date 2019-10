Pulizia strade, recupero torre civica, arredo urbano e iniziative: le priorità del "Comitato di quartiere Via Roma" a Borgo San Dalmazzo

Proporre all'amministrazione le necessità del quartiere, raccogliendo le richieste di residenti e commercianti. Promuovere e sostenere le iniziative volte a migliorare il recupero delle realtà culturali della Borgo San Dalmazzo storica. Promuovere occasioni di incontro di carattere sociale culturale, sportivo e ricreativo appoggiandosi all'Ente Fiera.

Sono questi gli obiettivi del neo Comitato di quartiere Via Roma che ieri sera, lunedì 28 ottobre, si è presentato in un incontro pubblico alla cittadinanza in sala consiliare.

Presenti tutti i componenti del consiglio direttivo: la presidente Michela Galvagno, la vice presidente Elena Morlano, il segretario Alberto Basso, il tesoriere Marisa Devidè, poi Chiara Oggero, Luisella Viale, Daniela Giraudo, Claudio Chinaglia, Massimo Desmero, Thomas Pes e Claudio Bottasso.

“Siamo tutti qui per cercare di dare nuova vita a questa zona che è il centro storico della nostra città ma che purtroppo, come molti altri nuclei centrali di paesi e città vicine, e meno vicine, sta morendo un po' troppo in fretta – ha esordito la presidente Galvagno -. Sta anche noi fare qualcosa per ridare vita a questo quartiere. Siamo coscienti del fatto che non tutte le richieste che avremmo e che avremo intenzione di avanzare all'amministrazione potranno andare in porto, ma proveremo a suggerire, a proporre e soprattutto a partecipare attivamente affinché questo cambiamento possa iniziare e la nostra partecipazione deve essere davvero attiva perché come diceva John Fitzgerald Kennedy 'Non chiederti cosa il tuo Paese può fare per te, chiediti cosa puoi fare tu per il tuo Paese'.

Ad ascoltare le richieste il sindaco Gian Paolo Beretta con gli assessori Anna Bodino, Giuseppe Bernardi, Alessandro Monaco, il consigliere di maggioranza Francesco Papalia, il consigliere di minoranza Piermario Giordano, e il presidente dell'Ente Fiera Orazio Puleio.

“Ci chiamiamo comitato di quartiere via Roma ma l'invito a partecipare è esteso a tutto il centro - ha sottolineato la vicepresidente Morlano che ha avanzato pratiche richieste all'amministrazione -. Ci preme la pulizia strade ma anche il mantenimento e il ripristino della Torre civica che è sporca e ha l'intonaco che cede in alcuni punti. Occorre intervenire contro l'abbandono dei rifiuti e la noncuranza dei padroni dei cani. Proponiamo un aumento della videosorveglianza o un intervento più incisivo. Vorremmo fioriere più colorate. Inoltre su richiesta dei residenti proponiamo di abolire il disco orario nei parcheggio sul tratto finale di via Roma verso via Rivetta”.

Sono state presentate anche alcune iniziative legate al Natale. Il Comitato addobberà tutta la via con pacchi natalizi, oltre alla consueta luminaria realizzata con il contributo di commercianti e Comune. L'arco di vicolo Torre diventerà l'angolo dei buoni propositi con le letterine imbucate dai bambini nei negozi aderenti. Infine, domenica 15 dicembre verrà organizzato un concerto liturgico nella chiesa della Misericordia con distribuzione di cioccolata e panettone.

Il sindaco Beretta ha ringraziato il comitato per il suo lavoro: “Siete una spinta dal basso che testimonia il fermento e il fervore della comunità. Serve sempre un apporto di idee e critiche costruttive. Sicuramente via Roma ha bisogno di un restyling. Ma partiamo da un dato di fatto: nel centro storico vivono circa 1090 residenti e questo dato non è calato negli ultimi anni. Ripartiamo da qui. Come intercettare chi passa da Borgo per andare in montagna? Abbiamo tanti progetti in ballo. La chiesa di Sant'Anna verrà collegata con una pista ciclabile fino alle scuole e diventerà un centro di non violenza per la pace grazie ad un finanziamento Alcotra. Intanto questa sera abbiamo preso nota dei vostri suggerimenti. Sul miglioramento dell'arredo urbano possiamo fare qualcosa in primavera”.



L'assessore Anna Bodino, nata e cresciuta in via Roma, sostiene l'attività del comitato: “Anche a me piacerebbe una strada vivace. Il progetto 'adotta una vetrina' sta andando avanti. C'è poi un progetto sulla scala delle scuole che dovrebbe diventare la scala dei diritti grazie alla collaborazione con le scuole medie”.



L'assessore Bernardi: “Sulla pulizia delle strade stiamo facendo il massimo degli sforzi. Abbiamo aumentato il passaggio della spazzatrice in vicolo Gerbino dove la situazione è molto migliorata. Non possiamo tuttavia passarla in via Roma, dove c'è il porfido. Dobbiamo ragionare su come migliorare il servizio. La videosorveglianza è un tema complesso per difficoltà di ordine burocratico e per mancanza di personale che dovrebbe poi visionare le immagini. Voi segnalate i luoghi di abbandono dei rifiuti; intanto vi assicuro che di multe ne sono state fatte”.