Spazi cittadini a misura di bambino: Consiglio dei Ragazzi braidese al lavoro per studiarli

Si è riunito questa mattina, martedì 29 ottobre, il Consiglio comunale dei Ragazzi di Bra, in quella che è stata la prima seduta dopo la ripresa dell’anno scolastico.

Ad aprire l’assemblea, coordinata dal consigliere delegato Francesco Testa, una nutrita rappresentanza di amministratori braidesi composta da sindaco, giunta e consiglieri, che si è presentata agli studenti augurando loro un proficuo lavoro nell’ambito di quella che il primo cittadino ha definito come un’importante “palestra dove diventare cittadini adulti”.



In particolare, il sindaco Gianni Fogliato ha invitato i giovani consiglieri a tenere a mente tre punti importanti per svolgere al meglio il mandato: “Conservare uno sguardo da ragazzi, osservando la città dalla propria prospettiva, senza cercare di essere una ‘fotocopia’ degli adulti; non stancarsi di muoversi in città, alla ricerca di quello che funziona e di quello che può essere migliorato, perché le idee che partono dai giovani possono avere concreta attuazione, come già capitato in passato; sentirsi rappresentanti di tutti gli studenti di Bra, facendosi collettori di idee e referenti di quanto succede in Comune”.



I giovani consiglieri sono poi entrati nel vivo degli argomenti all’ordine del giorno della seduta, facendo emergere - tramite la compilazione di un questionario e il successivo lavoro a gruppi sulle mappe della città - proposte migliorative su alcune aree gioco già esistenti, con l’invito a pensare a nuove strutture sia per i più piccoli, possibilmente delimitate da cancellate di sicurezza, sia per i più grandi, ad esempio con spazi di arrampicata e percorsi atletici, ma anche tavoli fissi con scacchiere o per il ping-pong.



L’attività del Consiglio comunale dei Ragazzi sugli spazi cittadini a misura di bambino e sui parchi giochi inclusivi proseguirà nel corso della prossima assemblea, in programma nei primi giorni di dicembre.