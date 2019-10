Canale, fuga di gas in officina: sul posto Vigili del Fuoco da Asti, Bra e Sommariva del Bosco

E’ tuttora in corso l’intervento che vede impegnate a Canale diverse squadre dei Vigili del Fuoco, arrivate nel centro roerino dal Comando di Asti e dai distaccamenti di Volontari di Bra e Sommariva del Bosco per la messa in sicurezza di un capannone artigianale all’interno del quale si sarebbe verificata una fuga di gas metano.



L’edificio interessato – un’officina meccanica – si trova in centro paese, al fondo di piazza San Bernardino, dove l’allarme sarebbe scattato poco prima delle ore 16.30 di oggi, martedì 29 ottobre.



Secondo le prime informazioni da noi raccolte il contenuto gassoso di un serbatoio sarebbe fuoriuscito da un automezzo in riparazione e da lì si sarebbe diffuso nell’ambiente circostante. L’esigenza di mettere in sicurezza l’edificio ha consigliato il ricorso alle competenze specifiche dei vigili del fuoco.