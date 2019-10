Possibile ritrovamento di un residuato bellico, evacuata la sede di medicina legale a Mondovì

Poche e frammentarie le notizie in nostro possesso. Dalle prime informazioni sembrerebbe che a causa del ritrovamento di un residuato bellico nei pressi di via Torino - a poca distanza dal cantiere del nuovo supermercato Aldi di via Langhe - la sede di medicina legale dell'Asl Cn1 di Mondovì sarebbe stata evacuata.

Sul posto stanno operando i carabinieri di Mondovì e la polizia Locale in attesa del probabile arrivo degli artificieri a seguito dell'ordinanza del Prefetto. Pare che l'ordigno sia stato ritrovato da un addetto al verde pubblico adagiato sul prato, in superficie.

Articolo in aggiornamento.

AGGIORNAMENTO 13,45: L'area del ritrovamento è stata delimitata con transenne e nastro bianco-rosso. Tutti gli appuntamenti odierni presso la medicina legale sono stati annullati. La segnalazione è giunta alle 12 alla polizia locale di Mondovì. I dipendenti sono stati quasi tutti allontanati, eccezion fatta per alcuni che stanno effettuando le telefonate per disdire gli incontri con i pazienti programmati per oggi.