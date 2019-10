Tamponamento in via Savona a Cuneo, strada chiusa e traffico in tilt in zona

Tamponamento tra due vetture in via Savona, all'altezza del Cit ma Bel, verso le 8 di oggi 29 ottobre. La strada è stata chiusa per consentire le operazioni di messa in sicurezza e pulizia, con la zona presidiata dalla Polizia Stradale, che fa deviare le auto che devono andare verso Cuneo sulla Bovesana.

Il sinistro, di lieve entità, ha mandato in tilt il traffico in tutta la zona, con lunghe code in entrata e in uscita dall'altipiano.

Sul posto la Polizia locale, che si sta occupando dei rilievi. Uno dei mezzi coinvolti è già stato portato via dal Soccorso stradale.