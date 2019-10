Continua a crescere il numero di chi prenota le vacanze sul web

Il dato è stato evidenziato da un'indagine condotta da SpeedVacanze.it, il portale specializzato nell'organizzazione di viaggi per single. Ma nella ricerca si trovano anche altri dati di grande interesse come ad esempio: il 60% di chi prenota una vacanza sul web consulta più di 3 portali prima di farlo.Inoltre si rivolgono alla tradizionale agenzia di viaggio soltanto l'8% dei vacanzieri ed a contattare direttamente le strutture ricettive o a partire senza prenotazione rimane una percentuale di appena il 3% dei vacanzieri. Ma il dato forse più sorprendente che emerge dalla ricerca è che, nonostante l'aumento dell'uso degli smartphone per navigare su Internet, un italiano su 7 preferisce utilizzare il computer per scegliere o prenotare una vacanza. Nonostante la crisi, il tipo di destinazione (59%) resta più importante del prezzo (24%) nella scelta di un luogo di vacanza.

"Quello che è veramente cambiato è che oggi praticamente nessuno sceglie una vacanza senza ricorrere alle informazioni, ma anche alle recensioni e alle valutazioni, presenti su Internet" puntualizza Giuseppe Gambardella, fondatore di SpeedVacanze.it

I contenuti di questa ricerca potrebbero essere oggetto di una riflessione per gli operatori del settore del turismo che provano diffidenza verso la rete ed ancora oggi non disponogno di un sito web....