L'educazione finanziaria insegnata… a chi insegna.

La strategia formativa che si svolge intorno all'apprendimento dei fondamentali e dei fondamenti economici, e intorno agli strumenti cognitivi e pratici per promuovere e finalizzare il risparmio, raddoppia indirizzandosi non soltanto agli studenti ma, nel caso specifico, ai loro docenti.

Quest'ultima è la filosofia alla base dell'importante evento mattutino che il 5 novembre, a Cuneo in via Roma, sarà ospitato dalla Fondazione bancaria CRC nello spazio Incontri e organizzato con il patrocinio strategico della FEDUF, la Fondazione per l'educazione finanziaria espressa dall'associazione bancaria italiana ABI che ne sancisce il rilievo nazionale.

Tre i relatori d'eccezione: il Banchiere europeo e scrittore Beppe Ghisolfi, cofondatore e presidente di un'Accademia dedicata alla divulgazione e alfabetizzazione finanziaria, la professoressa universitaria Cristina Rivera docente di economia degli intermediari dei mercati, la funzionaria della Fondazione FEDUF Laura Ranca che illustrerà il progetto "Diventare cittadini PreVidenti".

La conferenza avrà luogo dalle 10 alle 13.