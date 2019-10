Nutrimind: un nuovo riferimento per la propria alimentazione e salute

Da alcuni giorni a Cuneo, in Corso De Gasperi 21 (in prossimità della rotonda per l’Est-Ovest) è stata inaugurata una nuova attività: Nutrimind di Luca e Roberta, una coppia di ragazzi di 23 e 26 anni, con la passione in comune per il fitness.



I due giovani ci hanno raccontato che «Ci alleniamo entrambi in palestra e siamo molto attenti alla nostra alimentazione. Nutrimind è nato dall’idea di portare sul territorio un nuovo riferimento che ancora non era presente, un negozio dedicato alle persone che curano la propria alimentazione e salute, a chi pratica attività sportiva, ad adulti e bambini.



Il nostro obiettivo era quello di creare un ambiente confortevole e adatto a tutti, che non venisse stereotipato come negozio legato esclusivamente alla persona che frequenta le palestre».



Roberta e Luca hanno attentamente selezionato la vasta gamma di prodotti presenti in negozio, in base alla qualità/prezzo e il gusto, e in futuro ci saranno sempre delle new entry e grandi novità, in modo da poter accontentare tutte le richieste possibili.



Integratori per lo sport e non solo, anche per il benessere mentale e fisico, e un’ampia scelta di prodotti alimentari, snack dolci e salati, basi precotte per Pizza e focaccia, indicati anche per diabetici, creme spalmabili biologiche molto golose, salse zero calorie, barrette proteiche e tanto altro.



In Nutrimind è presente un’area dedicata all’abbigliamento, anche questo non solo dedicato allo sport ma alla vita di tutti i giorni.



Capi confortevoli e dal tessuto di qualità; alcuni di questi sono anche realizzati con materiale riciclato.



«Quello che pensiamo ci possa contraddistinguere sono senza dubbio l’accoglienza e il calore che speriamo di trasmettere ai nostri clienti. I primi consumatori di ciò che vendiamo siamo noi, e possiamo quindi dare consigli o recensioni alle persone che ancora non conoscono il prodotto» ci racconta Roberta.



Luca con molta determinazione ci racconta che «siamo convinti di aver centrato il nostro obiettivo; Nutrimind è diventato in poche settimane anche un luogo di ritrovo per scambiare due chiacchiere e farsi uno spuntino in compagnia».



Nutrimind fa orario continuato, per dare la possibilità ai propri clienti di sfruttare la pausa pranzo dato che ormai si è sempre più impegnati.



Nutrimind si trova a Cuneo, in corso Alcide de Gasperi n.21



Nutrimind utilizza spesso i social come mezzo per comunicare ai propri followers, dai nuovi arrivi, ai consigli su come utilizzare i prodotti e tips giornaliere.



Pagina facebook https://www.facebook.com/Nutrimind-108911273811845/

Instagram @nutrimind.cuneo