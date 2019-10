224 eventi e 233 ospiti: dal 13 al 18 novembre a Cuneo torna Scrittorincittà

Scrittorincittà torna a Cuneo da mercoledì 13 a lunedì 18 novembre per la sua XXI edizione. L'atteso festival letterario, che fin dalla prima edizione ha registrato una straordinaria partecipazione di pubblico, ha quest'anno come tema portante Voci, intorno al quale autori italiani e stranieri sono chiamati a esprimersi, riflettere, confrontarsi con i lettori di ogni età.

L'evento è stato presentato in anteprima alla stampa questa mattina, martedì 29 ottobre, all'Open Baladin di Cuneo.

A presentare il programma il direttore delle Biblioteche civiche e del Sistema Bibliotecario Cuneese Stefania Chiavero: “Mai come quest'anno abbiamo lavorato sulla trasversalità dei temi proponendo appuntamenti per bambini, ragazzi e adulti che spaziano dalla narrativa, alla scienza, passando per l'arte e la musica. Siamo molto soddisfatti. Migliaia di studenti hanno già prenotato gli incontri, mentre la prevendita dei biglietti inizierà lunedì 4 novembre. Tra i nomi nuovi, per la prima volta a Cuneo, abbiamo Gad Lerner, Fiammetta Borsellino, Concita de Gregorio, Guido Tonelli, Gianrico Carofiglio, Roberto Battiston, Roberto Burioni, e Carlo Cottarelli. A chiusura del libretto ci hanno ancora proposto un incontro che abbiamo inserito volentieri: sabato 16 novembre alle 11 presso l'Open Baladin l'incontro con l'attore Marco Bocci che presenterà il libro 'A Tor Bella Monaca non piove mai'”.

Il programma è a cura di Stefania Chiavero, Paolo Collo, Matteo Corradini, Raffaele Riba, Andrea Valente.

Alessandro Isaia, direttore della Fondazione Artea: “Scrittorincittà è una manifestazione invidiabile. Il nostro apporto è stato quello di portare il format 'scrittori a teatro'. Si inizia giovedì con Ezio Mauro che porta sul palco in forma di conferenza teatrale 'Anime prigioniere. Cronache dal Muro di Berlino' (Feltrinelli). Venerdì 15 novembre alle ore 21.30, in "Qualcosa. Il reading" la scrittrice e conduttrice radiotelevisiva Chiara Gamberale porta in scena la sua favola morale Qualcosa (Longanesi). Sabato 16 novembre alle 21.30 "L'Amaca di domani. Considerazioni in pubblico alla presenza di una mucca", il monologo teatrale comico e sentimentale del giornalista e scrittore Michele Serra”.

Soddisfatta l'assessore alla Cultura Cristina Clerico: “Ricchissimo il programma che accontenta davvero tutti i target di pubblico. Ricordo l'appuntamento con il cuneese Cristiano Godano (Nuotando nell'aria. Dietro 35 canzoni dei Marlene Kuntz, La nave di Teseo) che racconta la genesi di una delle più importanti band della musica rock italiana a trent'anni dalla sua nascita. Non mancano poi le voci sportive: Damiano Cunego che racconta la sua esperienza nel ciclismo; Riccardo Cucchi, la cui voce ha riempito i nostri pomeriggi di emozioni narrando da testimone diretto decine di campionati e Marco Berruto che presenta il suo Capolavori, a metà tra racconto e biografia. Grazie al sostegno di Regione Piemonte e Provincia, alle fondazioni bancarie e agli sponsor”.

Il programma completo della 21^ edizione di Scrittorincittà verrà presentato alla cittadinanza questa sera, martedì 29 ottobre alle 18 presso il cinema Monviso. Ospite d'eccezione Andrea Vitali, a Cuneo per raccontare il nuovo libro Sotto un cielo sempre azzurro (Garzanti).

Il festival è un'iniziativa del Comune di Cuneo, in collaborazione con la Provincia di Cuneo e la Regione Piemonte ed è organizzato dall'Assessorato per la Cultura del Comune di Cuneo e dalla Biblioteca Civica, con il patrocinio della Rappresentanza a Milano della Commissione europea, con la collaborazione di Europe Direct Cuneo Piemonte area sud ovest e con il sostegno di Fondazione CRC, Compagnia di San Paolo e Fondazione CRT.

Per il programma completo clicca qui http://www.scrittorincitta.it/programma.html