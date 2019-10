A Cuneo, presentate le nuove collezioni targate Omega

Constellation, Seamaster, Speedmaster, De Ville: sono i nomi storici, universalmente noti a tutti gli appassionati, delle collezioni di Omega – azienda svizzera specializzata nella produzione di orologi di lusso – presentate nella giornata di sabato 26 ottobre, presso la gioielleria Boite d’Or di corso Nizza, a Cuneo.



Ben più di un secolo e mezzo è passato da quando, nel 1848, Louis Brandt aprì a La Chaux-de-Fonds il suo laboratorio di assemblaggio che i figli Louis-Paul e Caesar trasformarono in manifattura industriale, facendone il primo produttore di orologi svizzero e, dal 1932, cronometrista ufficiale dei Giochi Olimpici: fino al 2032, sarà proprio Omega a contare i millesimi di secondo dei migliori atleti al mondo.



Se è vero che il cronometraggio sportivo è da sempre fonte di ispirazione per la casa orologiera svizzera, anche spazio e oceano sono nel DNA di Omega, che ha fatto dello spirito pionieristico uno degli elementi chiave del proprio patrimonio, arricchito dal sostegno alle organizzazioni di valore e, ovviamente, dal ruolo privilegiato a fianco della spia più amata al mondo.



Oggi Omega è marchio leader del settore, con un passato consolidato che le consente di celebrare la sua storia: in quest’ottica, la Maison ha scelto la gioielleria Boite d’Or di Cuneo, rivenditore ufficiale, per l’evento di sabato scorso, presentando nella Granda le nuove collezioni, con l'esposizione che si prolungherà sino al 3 novembre prossimo. Un appuntamento di grande fascino, proprio nell’anno del 50° anniversario dell’allunaggio, nel corso del quale sono stati presentati anche i rivoluzionari movimenti meccanici certificati Master Chronometer.