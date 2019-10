Grande successo di pubblico per la IV edizione di "Cortocircuito-Savigliano Film Festival"

Si è conclusa la IV edizione di "Cortocircuito - Savigliano Film Festival". La kermesse ha ottenuto un notevole riscontro di pubblico, come ogni anno, anche se distribuito in maniera non sempre omogenea nel corso dei vari appuntamenti: grandissimo successo hanno avuto l'appuntamento con lo spettacolo-concerto "Romeo & Giulietta" di Tournée da Bar al Caffé Intervallo (che ha segnato il tutto esaurito), la proiezione straordinaria de "Il sindaco del rione Sanità" e la serata di proiezione dei finalisti della Sezione Generale, mentre al gala finale di premiazione, anche a causa del clima estivo, l'affluenza è stata minore, seppur sempre piuttosto significativa.

Partecipatissime sono state le proiezioni mattutine riservate alle scuole (entrambe con circa 300 ragazzi dagli I.I.S. Arimondi-Eula di Savigliano e Racconigi e Cravetta-Marconi di Savigliano), che rappresentano un momento fondamentale del Festival, per il coinvolgimento del pubblico giovane e l'educazione degli studenti alla cultura del cinema e del cortometraggio.

Nel corso del gala di premiazione domenicale, condotto da Livio Partiti di TRS Radio, sono intervenute diverse figure istituzionali, dal sindaco Giulio Ambroggio a differenti rappresentanti della Fondazione CRS, la quale ringraziamo in particolar modo per il vitale contributo che ci viene riconosciuto ormai da quattro anni.

Erano inoltre presenti alcuni membri della Giuria del concorso, in particolare Davide Pulici (presidente di Giuria) e Giorgia De Carolis, rispettivamente fondatore e redattrice della rivista Nocturno Cinema (che ha potuto assegnare un premio speciale al cortometraggio che meglio rappresentasse le ben note sensibilità di genere della rivista milanese), nonché Luigi Aimé, in qualità di docente della Libera Accademia d'Arte Novalia (che assegna il Premio al miglior cortometraggio d'animazione) e Davide Mogna, giovane regista incaricato di assegnare il Premio Cambiamente (dedicato al miglior cortometraggio realizzato da Under 19). Proprio i vincitori di quest'ultimo riconoscimento erano presenti in sala e hanno ritirato il premio personalmente.