"Le Confessioni di Monica a Sant’Agostino" alla nuova Soms di Progetto Cantoregi

Dopo la serata di inaugurazione della rinnovata Soms, Progetto Cantoregi invita il pubblico a teatro, affidandosi al talento di Lorena Senestro, attrice del Teatro della Caduta, che a Racconigi torna per portare in scena il suo ultimo e acclamato spettacolo Le Confessioni di Monica a Sant’Agostino. Sabato 2 novembre alle ore 21 il nuovo palco della Soms (via Carlo Costa 21 a Racconigi) ospiterà così uno dei più apprezzati lavori della nuova stagione teatrale.

Le Confessioni, scritte nel 398 D.C., sono il capolavoro di Agostino d’Ippona, santo, filosofo e padre riconosciuto del pensiero moderno. Sono una lunga conversazione con Dio, un cammino fra gli eterni problemi esistenziali e la cura della propria anima. Riprendendo le parole, i temi e la forma de Le Confessioni, Lorena Senestro dà voce alla madre di Agostino, Monica, figura dibattuta e contraddittoria, poi proclamata santa per aver condotto il figlio alla fede. Monica è una madre apprensiva e severa, completamente dedita alla conversione del figlio primogenito al Cristianesimo, un figlio adorato più di Dio. È lei che, rivolgendosi al figlio invece che a Dio, si confessa di fronte al pubblico: un dialogo vivo, illuminato, che conduce gli spettatori a una riflessione sui limiti e sulle speranze dell’esistenza.

L'attrice Lorena Senestro, anche autrice della drammaturgia, sceglie alcune tematiche di fondo delle Confessioni: l'amore mortale e la sua declinazione nel rapporto genitore-figlio, l'ambizione, la vecchiaia e la memoria - luogo mitico dove Agostino fa dimorare la felicità.

Diretto da Massimo Betti Merlin, l’intenso monologo di Senestro è interrotto esclusivamente dalle musiche spirituali di Arvo Pärt e dai suoni curati da Riccardo Di Gianni, con le luci di Fabio Bonfanti.

La serata è realizzata da Progetto Cantoregi in collaborazione con il Centro culturale "Le Clarisse" di Racconigi. Lo spettacolo anticipa la rassegna CuneiForme, il festival diffuso di Progetto Cantoregi.

Ingressi:

Intero: 15 euro / ridotto studenti under 26: 10 euro

Info: 335.8482321 – 338.3157459 – www.progettocantoregi.it – info@progettocantoregi.it Fb Progetto Cantoregi – Tw @cantoregi.