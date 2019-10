“Peccati di Gola & XXII Fiera Regionale del Tartufo” 2019 è un evento a misura di famiglia

La funicolare che collega i due principali rioni della città sede dell’evento, i parcheggi, i punti di informazione, le osterie e lo street food, per pasti e spuntini, i luoghi turistici e culturali da visitare sono solo alcuni dei tanti servizi messi a disposizione dei visitatori dell’edizione 2019 di “Peccati di Gola & XXII Fiera Regionale del Tartufo”, che si terrà a Mondovì dal 1° al 3 novembre. Un evento gratuito adatto a tutti e costruito a misura di famiglia. La manifestazione si svolge nel cuore della città, a due passi dalla stazione ferroviaria ed è raggiungibile in auto tramite l’autostrada A6 con uscita a Mondovì. La funicolare sarà aperta venerdì 1° e domenica 3 novembre, dalle 9 alle 21, e sabato 2 novembre, dalle 7,30 all’una di notte del giorno successivo.

L’appuntamento con “Peccati di Gola” è uno dei più attesi in città e ogni anno attira migliaia di visitatori da tutto il Piemonte e dalla vicina Liguria. Il successo dell’evento è dovuto anche ai tanti servizi che gli organizzatori mettono ogni anno a disposizione di chi desidera prendervi parte.

In corso Statuto e via S. Agostino, presso i punti info creati “ad hoc”, si potranno trovare tutte le informazioni utili sulla manifestazione e la mappa delle aree tematiche.

Le “Osterie dei golosi” saranno a disposizione degli avventori ogni giorno per pranzo e cena, dalle 10 alle 24, così come le aree di street food e dei birrifici artigianali “Mangiamac” e “Birropolis”, oltre al “Rakikorner” dove sarà possibile degustare il tipico liquore di Mondovì.

Durante le tre giornate dell’evento resterà aperta dalle 10 alle 13 e dalle 14,30 alle 18 la Torre Civica e sarà possibile visitare i monumenti del Sistema Urbano Integrato Mondovì Città d’arte e cultura ed il Museo della Ceramica, mentre l’Ufficio Turistico IAT del comune di Mondovì di piazza Maggiore sarà aperto dalle 10 alle 18 venerdì, dalle 10 alle 13 e dalle 14,30 alle 18.

Sulla pagina Facebook e sul profilo Instagram ufficiali notizie e foto in tempo reale durante le tre giornate della manifestazione.

“Peccati di Gola è un evento che si sviluppa nel cuore della Città, profondamente radicato nel suo tessuto commerciale – dichiara l’assessore alle Manifestazioni, Luca Olivieri – e questo comporta, a livello logistico e viario, qualche difficoltà in più per residenti e monregalesi. Li ringrazio per la pazienza dimostrata, nella certezza di condividere con loro l’obiettivo dell’evento: quello, cioè, di far conoscere e promuovere il nostro territorio e il suo patrimonio di eccellenze enogastronomiche. Peccati di Gola, con le tantissime proposte di quest’edizione capaci di parlare ad ogni tipo di pubblico, sarà veramente un’occasione unica per farlo”.