Prodotti bio, eccellenze del territorio e tanto cioccolato: torna "Cherasco Natura"

Domenica 10 novembretorna nella Città delle Paci “Cherasco Natura”, il mercato dei prodotti agroalimentari di qualità e prodotti biologici e artigianali, un appuntamento con le eccellenze della terra e non solo che giunge alla sua 23° edizione. Sotto i portici di palazzo Mantica va in scena il 13° Mercato del cioccolato d’autore.

"Cherasco Natura – spiega il vicesindaco Claudio Bogetti – è il mercato che viene organizzato in concomitanza alla tradizionale fiera di San Martino ed è dedicato ai prodotti del territorio, all’insegna della tradizione e della genuinità. Filo conduttore della rassegna è la qualità e l’attenzione, in tutta la filiera, di tecniche rispettose della salute e dell’ambiente".

In via Cavour si trova il mercato dei prodotti biologici, dove sarà possibile trovare svariati generi alimentari, prodotti cosmetici, per l’igiene, detergenti per la pulizia. Lungo via Vittorio Emanuele ci sono poi banchi con ortaggi e frutta di stagione, pasta, biscotti, pane e farine, prodotti caseari, salumi, marmellate e conserve, mieli, oli, spezie, erbe officinali, cosmetici, articoli artigianali.

Un settore più dolce è invece sotto gli antichi portici di Palazzo Mantica dove va protagonista assoluto è il cioccolato. Saranno presenti i migliori produttori italiani del settore.

Saranno presenti, per la prima volta, anche banchi dedicati all'artigianato. Il pomeriggio la passeggiata tra le bancarelle sarà allietata da musica e balli con il gruppo di musica occitana Pitakass.

"Prestare attenzione a ciò che mangiamo – continua il vicesindaco – è importante e dobbiamo diventare sempre più consumatori consapevoli. Il mercato di novembre, oltre ad essere occasione per trascorrere una bella domenica all’aperto, nel nostro centro storico, vuole puntare proprio sull’importanza del consumo di prodotti genuini, che rispettino l’ambiente. Grazie agli imprenditori agricoli che si impegnano ogni giorno sul campo, possiamo avere prodotti straordinari, vere eccellenze, garantiti in tutta la filiera".

Nel mercato troveranno spazio i prodotti di Fattoria Amica di Coldiretti Cuneo, un consorzio sorto allo scopo di accrescere la fiducia nei prodotti della terra e sviluppare un’azione di sostegno del territorio rurale, delle sue produzioni, attraverso la vendita diretta. Conclude: "Sarà quindi una giornata all’insegna della qualità, della genuinità ma anche del divertimento, con la coinvolgente musica occitana".

Per tutta la giornata il centro storico sarà interdetto alle auto. Comodi parcheggi si trovano a pochi passi dal mercato. A disposizione anche un’ampia area camper attrezzata.