"Giovani in Comune”, a Cuneo incontri per giovani amministratori su tematiche ambientali

Prende il via la prossima settimana “Giovani in Comune”, corso su tematiche ambientali per “giovani” amministratori, amministratori giovani e cittadini attivi. L’iniziativa, promossa dall’associazione Monviso Giovani, prevede sei incontri con esperti del settore, in programma il venerdì sera alle 18.30 nella sede del gruppo in via Roma 56 a Cuneo.



Questo il calendario degli appuntamenti:

venerdì 8 novembre “Pianificazione energetica e Patto dei Sindaci” con l’ing. Marco Fino;

22 novembre “Illuminazione pubblica, risparmio energetico e bioedilizia” con l’ingegner Ezio Pellegrino e l’architetto Giuseppe Moi;

6 dicembre “Mobilità sostenibile e sua promozione” con l’ing. Marco Piacenza del Comune di Cuneo e Rosanna Martini, consigliere comunale di Alba;

10 gennaio “Acqua pubblica” con l’ing. Guido Lerda, assessore all’acqua pubblica del Comune di Cuneo e Livio Quaranta, Presidente Acda;

24 gennaio “Raccolta differenziata e gestione rifiuti” con l’ing. Cristina Pellegrino e l’Ing. Simona Testa del Consorzio ecologico cuneese (prima dell’incontro sarà organizzata una visita all’impianto di Borgo San Dalmazzo);

7 febbraio “Qualità dell’aria” con le dott.sse Sara Martini e Luisella Bardi dell’Arpa Piemonte.

Al termine del corso verrà organizzato un workshop per provare a mettere in pratica le competenze acquisite durante gli incontri. Il corso si concluderà, in primavera 2020, con un viaggio alle Istituzioni europee.

Per informazioni e iscrizioni: mariaperla@libero.it, tel. 347-9851010.