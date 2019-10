Scrittura creativa popolare con Primalpe: premiati gli alunni del Comprensivo di Cervasca

Sabato 26 ottobre, presso il Palazzetto dello sport G. Giraudo di Boves, gli alunni dell’Istituto Comprensivo di Cervasca sono stati premiati per il concorso di letteratura popolare “Primalpe, sezione Ragazzi 2019”, indetto dall'omonima casa editrice cuneese in memoria del giornalista Costanzo Martini.

La scuola ha meritato svariati riconoscimenti, per diversificati tipi di componimento prodotti da bambini e ragazzi durante laboratori di scrittura creativa avvenuti nell’anno scolastico 2018-2019.

Per la Primaria di Cervasca, sono stati premiati gli allievi delle classi seconda e terza, che hanno creato un’originale favola incentrata sul tema proverbiale del ‘tra i due litiganti il terzo gode’ e un testo narrativo relativo alla ‘gita cioccolatosa’ in visita ad un laboratorio di dolci del territorio.

Sono risultati vincenti anche tutte le classi di San Defendente, che hanno visto pubblicati sia un testo narrante un laboratorio interdisciplinare sul mondo delle api, sia tre filastrocche sulla natura, legate alla descrizione in rima della farfalla, del lupo e del fiore simbolo di delicatezza e amicizia.

Inseriti, inoltre, la filastrocca e due acrostici che i ragazzi delle attuali prime della Scuola Secondaria di primo grado di Cervasca hanno scritto lo scorso anno in ringraziamento all’Arma dei Carabinieri, a seguito della visita alla Caserma di Cuneo.

Uno spazio particolare, all’interno della pubblicazione, è stato riservato all’originale elaborato “Ël Carlevé dël passà, a Servasca”, scritto dai bambini nel corso del laboratorio pomeridiano Cors ëd Lènga Piemontèisa, diretto dall’esperta volontaria Lucia Renaudo in San Defendente.

La scuola ringrazia l’Associazione Primalpe per la pubblicazione gratuita di tutte le produzioni letterarie, per la generosità dei regali ricevuti e per la gioiosa accoglienza con cui i piccoli scrittori sono stati ricevuti durante la cerimonia di premiazione.