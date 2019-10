A novembre al via a Saluzzo la rassegna “Vincere la paura, ricostruire la speranza”

Con il mese di novembre, dedicato ai temi della violenza di genere, simbolicamente concentrati nella Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, il 25 del mese, si apre anche quest'anno a Saluzzo la rassegna “Vincere la paura, ricostruire la speranza”, nata alcuni anni fa, su iniziativa della Consulta donne del Comune per sensibilizzare sul fenomeno sempre di attualità.

Questi gli eventi in programma: si parte mercoledì 6 novembre alle 17,30 all’antico palazzo Comunale, di salita Castello, 26 con "Codice Rosso": Tavola rotonda in collaborazione con l’associazione Mai+Sole e Fidapa B.P.W. Italy.

Interverranno: Adonella Fiorito, presidente Mai + Sole; Laura Onofri della Commissione Regionale Pari Opportunità e Paolo Roccato – Società Psicoanalitica Italiana.

Giovedì 14 novembre, alle 21 al Cinema Teatro Magda Olivero, (via Palazzo di Città 15) “Parliamo e cantiamo il rispetto”, esibizione del Gruppo corale I Polifonici del Marchesato in collaborazione con l’associazione Mai+Sole. Ingresso Libero.

Venerdì 15 novembre, alle 17,30, presso la Scuola Apm, i via dell’Annunziata 1/B, per il ciclo Un libro per The, la presentazione del libro "Dal Rosa al Viso" di Angela del Grosso.

Sabato 23 novembre, tutto il giorno: “Zonta says no” iniziativa di sensibilizzazione in collaborazione con i commercianti saluzzesi.

Sempre lungo tutta la giornata la campagna "La violenza non è pane quotidiano”: I panettieri saluzzesi distribuiranno sacchetti del pane a cura dello Zonta Club Saluzzo.

Il sodalizio femminile invita inoltre alle 17,30 presso l’ala di Ferro di piazza Cavour per la 4° edizione della fiaccolata contro la violenza sulle donne, lungo le vie del centro.

Alle ore 18,30 in Duomo, Santa messa officiata dal vescovo Monsignor Bodo.

La rassegna si chiude sabato 30 novembre, alle 17,30 nella Sala Verdi della Scuola di APM con “Minori in cammino”: tavola rotonda sulla tutela dei minori stranieri non accompagnati, in collaborazione con Fidapa B.P.W. Italy.

Interverranno: Fiammetta Rosso, Assessore del Comune alle Politiche Sociali e di Integrazione; Joëlle Long – Professore Associato del Dipartimento di Giurisprudenza presso l’Università di Torino; Rita Turino – Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Piemonte; Marianna Cento – Psicoterapeuta nell’ambito del progetto FAMI di Torino, Il Consorzio Monviso Solidale, la Cooperativa Armonia; Rosaria Chiana, pediatra e tutrice Volontaria.