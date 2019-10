Anche ANCE Cuneo a Roma l'assemblea nazionale "La svolta verso il futuro"

Una delegazione di Ance Cuneo, guidata dalla presidente Elena Lovera, ha presenziato a Roma all’Assemblea nazionale Ance “La svolta verso il futuro” e ha avuto l’opportunità di assistere ad una seduta presso il Senato della Repubblica, grazie all’ospitalità del Senatore Marco Perosino.

Insieme alla Presidente, vi erano i consiglieri Gabriele Gazzano, Claudio Pontiglione, Claudio Giordano, Riccardo Ferrero, il revisore dei conti Cristina Massucco, oltre ad Andrea Paoli, Enrico Lovera, Gabriella Defilippi, il tecnico Ance Davide Ponso e il direttore di Ance Piemonte, Gianluca Poggi.

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, intervenuto in chiusura dei lavori dell’Assemblea Ance, ha anticipato che nel pomeriggio verrà definita la manovra di bilancio e ha illustrato le principali novità per il settore, rimarcando l’impegno di realizzazione di un tavolo tecnico per le misure relative alla fiscalità edile.

“Sburocratizzare gli investimenti degli enti locali - ha evidenziato il Presidente del Consiglio - sarà la stella polare di questo governo, vogliamo creare un fondo unico per gli enti locali in modo da sbloccare i cantieri fino a 300.000 euro in modo continuativo e non solo in seguito a misure seguenti a decreti”.

“In linea con quanto abbiamo sostenuto nella nostra assemblea di luglio ‘Costruire la Bellezza del Territorio’ - ha commentato la presidente Lovera - la manovra di bilancio contiene un punto molto importante: il bonus facciate, con detrazione fiscale del 90% dei lavori, di cui daremo ampia notizia come associazione in modo che i cittadini possano essere informati di questa grande opportunità”.

Nell’Assemblea nazionale, la delegazione di Ance Cuneo ha incontrato il Ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli e la Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli, ai quali La presidente Lovera ha rimarcato il tasto più dolente per la nostra provincia: lo sblocco dell’Asti-Cuneo e la necessità di sburocratizzazione dei lavori.

“Ho chiesto personalmente e ricevuto l’impegno della Ministra De Micheli per l’Asti Cuneo – ha sottolineato Elena Lovera - . La Ministra ha commentato che si tratta di un atto su cui tutte le forze politiche sono concordi e che è doveroso verso la nostra Provincia che attende da troppo tempo”.

La presidente Lovera ha voluto ringraziare anche il Senatore Marco Perosino, che ha accompagnato la delegazione in visita privata al Senato e ha presentato la neoeletta Presidente della Regione Umbria Donatella Tesei.

“La visita in Senato – ha concluso la presidente Lovera - è stata un’opportunità entusiasmante per capire il funzionamento dei massimi vertici istituzionali e portare le istanze cuneesi a livello nazionale”.