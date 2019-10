Anche Cossano Belbo si tinge di rosa per il mese della prevenzione al femminile

Grazie alla sensibilità e all’intraprendenza delle quattro consigliere comunali cossanesi Serena Capello, Marta Demaria, Erika Ghignone e Paola Ponzo, e all’utile sostegno tecnologico offerto da un gruppo di giovani, anche Cossano Belbo si è tinta di rosa.



Con l’adesione al progetto di sensibilizzazione che la Lega Italiana per la Lotta ai Tumori promuove nel mese di ottobre con particolare attenzione alle patologie che possono interessare il gentil sesso, l’Amministrazione di Cossano Belbo vuole richiamare l’attenzione su questa grande problematica, ponendo l’accento sulla necessità di fermarsi a riflettere sull’importanza della salute.



La campagna ricorda a tutte le donne la necessità della prevenzione e le grandi chance di guarigione che si hanno con la diagnosi precoce di un eventuale forma tumorale.



Per l’occasione è stata individuata una location accanto all’ingresso del Palazzo Municipale, ovvero la fontana con relativa torre che include un pozzo collegato ai ruderi del locale castello.



Il sindaco Mauro Noè, nel congratularsi con le bravissime consigliere, invita i cittadini a mettere in pratica i suggerimenti e gli stimoli derivanti da tale iniziativa, "un’iniziativa che può sembrare poco coinvolgente quando si è in ottima salute, ma quando l’evento negativo colpisce una persona, un familiare o un amico diventa prioritaria, relegando agli ultimi posti quotidiane aspirazioni quali il denaro, la carriera, l’apparire".



L’installazione resterà accesa per tutta la durata della campagna di sensibilizzazione.