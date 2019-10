Bra, “Concerto per un ricordo” in occasione della commemorazione dei defunti

Venerdì 1° novembre, alle ore 10, presso il Tempio Crematorio nel cimitero urbano di Bra, si terrà il “Concerto per un ricordo” in occasione della commemorazione dei defunti.

L’evento, organizzato dalla Coincre Srl (società per la cremazione in Bra), col patrocinio del Comune, ha lo scopo di far trascorrere agli intervenuti un tempo di piacevole ascolto di buona musica.

In programma brani di J. S. Bach, W. A. Mozart, G. Caccini, G. Faurè, A. Vivaldi, interpretati da Paola Roggero (soprano), Cecilia Concas (violino) e Andrea Stefenell (pianoforte). Ingresso libero. Informazioni: 0172/421627.