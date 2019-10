Inaugurata la nuova tratta Bari-Levaldigi con tre voli a settimana: Ryanair offre biglietti di lancio a 9,99 euro

Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 29 ottobre, ha preso il via il nuovo collegamento Ryanair Cuneo – Bari, programmato con 3 frequenze settimanali ogni martedì, giovedì e sabato.



La nuova tratta consente di raggiungere con comodità il capoluogo pugliese grazie ad un operativo che prevede una partenza dallo scalo piemontese alle ore 17:45.



"Siamo felici di inaugurare una delle tratte da tempo nei piani dell’aeroporto e sollecitata a gran voce dall’utenza cuneese" - ha dichiarato Anna Milanese, Direttore Generale di Cuneo Levaldigi - "La Cuneo – Bari si propone di soddisfare una tipologia di utenza prevalentemente business, ma offre garanzie di load-factor importanti anche per quanto concerne il traffico leisure, se consideriamo sia il numero dei pugliesi residenti in Piemonte sia l’appeal di una regione diventata negli anni la regina delle mete estive del Mediterraneo".



Per l’occasione, Ryanair ha lanciato un’offerta sul proprio sito www.ryanair.com, mettendo a disposizione numerosi posti a partire da 9.99 Euro prenotabili entro venerdì 1 novembre 2019 per viaggiare da novembre 2019 a gennaio 2020.



"Ryanair è lieta di annunciare questo nuovo collegamento domestico che sarà operativo con tre frequenze settimanali, nell’ambito della nostra programmazione per l’Italia. I viaggiatori in partenza da Cuneo potranno così prenotare voli per raggiungere il capoluogo pugliese" - ha dichiarato Chiara Ravara Head of Sales and Marketing di Ryanair.



L’evento di lancio, che ha visto la presenza di stampa e autorità locali, è coinciso con l’apertura della Vip Lounge: una sala intima, accogliente e riservata, dedicata ai passeggeri che volano da e per Cuneo a bordo di jet privati. Un ulteriore segnale positivo che proietta l’aeroporto di Levaldigi in una dimensione sempre più moderna ed orientata alla soddisfazioni dell’utenza inbound e outbound, anche di fascia alta.