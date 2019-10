Lutto nel commercio braidese: muore Giovanni Borri, 91 anni e una stirpe da “Cordaio del Regio Esercito di Savoia”

"Grazie per averci insegnato a vivere con amore, fede e coraggio”.

Con queste poche e commosse parole è stata annunciata la scomparsa di Giovanni Borri.

Il mondo del commercio braidese rivolge l’ultimo saluto allo storico artigiano, ambulante con una stirpe da “Cordaio del Regio Esercito di Savoia”, che se n’è andato martedì 29 ottobre, all’età di 91 anni.

Lo piangono la moglie Lidia, i figli Silvio con Anna Maria, Davide con Marina, i nipoti Dino, Valentina, Giorgia, Giovanni, Carlotta e Giulia ed i pronipoti Edem, Dante, Francesco e Cesare. Nel manifesto funebre risalta anche il ringraziamento particolare alla dottoressa Lorella Monasterolo ed a tutto il personale dell’A.D.I. di Bra per l’assistenza prestata.

Giovanni Borri, da sempre nel settore e conosciutissimo in città, era membro della Confraternita dei Battuti Bianchi, che ha espresso le condoglianze alla famiglia. Il funerale è fissato per giovedì 31 ottobre, alle ore 10, nella parrocchiale di Sant’Antonino, partendo dalla Casa del Commiato “Luce di Speranza” (via don Orione, 77/a).

L’ultimo viaggio di Giovanni sarà verso il cimitero cittadino di viale Rimembranze, dove riposerà in pace.