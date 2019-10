Parcheggi: ad Alba, dopo i lavori, riapre il multipiano di via Giovanni Ferrero

Quasi 200 posti auto in più rispetto a prima (190, per la precisione), per il parcheggio multipiano di via Giovanni Ferrero, ad Alba, dopo l'ampliamento con la sopraelevazione di un piano: ha riaperto ieri l'altro la struttura realizzata cinque anni fa. Sono ora 490 i posti coperti a servizio dei dipendenti della multinazionale dolciaria albese, che ha così risposto alla crescente richiesta di spazi di sosta da parte delle migliaia di addetti (circa 4mila sono i soli dipendenti diretti) che quotidianamente gravitano nelle varie sedi cittadine della Ferrero, tra il sito produttivo e l'ex Filanda.

Oltre a questi, anche un centinaio scoperti all'ultimo piano, destinati all'uso pubblico, con un accesso separatao, per una zona del quartiere Vivaro intorno alla quale gravita l'attività di diversi uffici.

Nelle prossime settimane saranno ultimate le lavorazioni di finitura, senza tuttavia incidere sul possibile utilizzo dei posteggi. In zona, nell'area che confina con la sede della locale Croce Rossa, aprirà anche il parcheggio riservato alle persone diversamente abili.