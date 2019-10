Rallentamenti sulla linea ferroviaria Ventimiglia-Fossano: ritardi fino a 60 minuti

Un lettore ci segnala un ritardo sul treno delle 7.51 Cuneo- Torino Porta Nuova. Doveva arrivare alle 8.14 alla stazione di Fossano ma, alle 8.40 del conconvoglio non v'era alcuna traccia, senza peraltro annunci di ritardo.

In effetti, come segnalato sul sito viaggiatreno.it si segnalano rallentamenti dalle 7.55 sulla linea Ventimiglia Fossano: “il traffico è fortemente rallentato per un guasto ai sistemi di gestione della linea tra Limone e Fossano. Maggior tempo di percorrenza per i treni in viaggio fino a 60 minuti”.