Saluzzo, la Biblioteca d’Arte della Fondazione CrSaluzzo, si arricchisce della donazione di un saluzzese

"Il prossimo mese di gennaio - annuncia il presidente della Fondazione CrSaluzzo Marco Piccat - aprirà al pubblico la Biblioteca d’Arte dell'Ente nella nuova sede presso il complesso di Santa Maria della Stella in piazzetta della Trinità".

Il gruppo delle volontarie che sta inventariando i volumi d’arte pervenuti dalle altre Fondazioni Bancarie, tra gli anni 1980-2000, sta contemporaneamente redigendo l’inventario di un patrimonio di testi, presto offerto in consultazione a studiosi e appassionati del genere.

"A corroborare questa situazione è giunta l’inattesa e graditissima donazione da parte di un cittadino saluzzese di una trentina di volumi editi dall’Istituto San Paolo di Torino tra gli anni 1967-2006".

Gli autori, affermati studiosi di arte, da Vittorio Viale a Nino Carboneri, Noemi Gabrielli, Augusto Cavallari Murat, Gianni Carlo Sciola, Andreina Griseri, Antonio Paolucci, Mina Gregori, Arabella Cifani e Franco Monetti e le città toccate dalle indagini, come Aosta romana e medievale, Racconigi, Pavia, Piacenza, Prato, i luoghi Isola San Giulio e Sacro Monte d’Orta, il Biellese, le corti del rinascimento a Parma, l’Accademia Albertina di Torino, raccontano la storia non solo artistica di un grande paese come l’Italia che deve la sua incredibile bellezza alle tante storie degli uomini che l’hanno abitata e resa unica nel tempo".

Non mancano infine i volumi dedicati a veri e propri excursus nella pittura murale, nelle collezioni d’arte dei più grandi musei europei. Un invito a viaggiare, oltre al libro, alla ricerca del nostro comune passato di cittadini europei. In questo modo la Biblioteca della Fondazione si arricchisce di un’importante serie di volumi grazie alla collaborazione, come anzidetto, di un privato cittadino che la Fondazione ringrazia per il generoso gesto: un inizio promettente per il nuovo anno che vedrà la Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo sempre più attenta alle sinergie con un territorio dalle grandi potenzialità.