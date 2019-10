Santa Vittoria d'Alba, rinviata l'inaugurazione della nuova pista per l'elisoccorso

Non essendo garantite le condizioni meteo di sicurezza per le operazioni di volo notturno, l'Amministrazione comunale di Santa Vittoria d'Alba si è vista costretta a rinviare l'inaugurazione della nuova pista per l'atterraggio notturno dell'elisoccorso 118, allestita presso il campo comunale del paese.

L'evento era stato programmato nella serata di domani, giovedi 31 ottobre, ed è stato quindi rinviato a data da destinarsi.

"La sicurezza di chi opera con l'elisoccorso è ovviamente primaria – spiega il sindaco del Comune roerino, Giacomo Badellino –. Per questo, essendo per le previsioni per la seraa di domani non ottimali, ci vediamo costretti ad annullare l'evento. È nostra intenzione fissare quanto prima una futura data, con la quale festeggiare il varo di un servizio di grande importanza per i cittadini di tutta la zona".