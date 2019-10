Tre nuove telecamere: lo Zonta Saluzzo potenzia la sicurezza dei giardini della Rosa Bianca frequentati da donne e bambini

Si aggiungono tre telecamere nei giardini della Rosa Bianca che portano a 5 le apparecchiature di videosorveglianza dell’area.

Sono state donate dallo Zonta club Saluzzo grazie al contributo della Fondazione CR Saluzzo. Consentiranno una copertura di prevenzione superiore, monitorando la parte retrostante delle scuole, già coperte dalle due telecamere comunali,precisa Daniele Solaro responsabile tecnico degli impianti di video sorveglianza cittadina.

"Avevamo deciso di fare un service per potenziare le telecamere in punti sensibili della città - afferma la presidente Zonta Saluzzo Anna Maria Gavatorta - abbiamo individuato l’area della Rosa Bianca perché qui si trovano l’asilo, la scuola elementare, le medie, c'è l'area verde con i giochi dove le mamme portano i loro figli: una popolazione di donne e bambini da tutelare in linea con obiettivi zontiani".

Il presidente della Fondazione Cr Saluzzo Marco Piccat, ringraziato dal cub ha elogiato la scelta dello Zonta che promuove il benessere e la serenità della comunità, aumentandone il senso di famiglia e la vivibilità. Finalità condivisa dal suo Ente.

Con le ultime tre installazioni sono 62 le telecamere dislocate in città ( compresi i fabbricati come municipio e Castiglia) attive e convergenti sul sistema di sorveglianza.

Altre 25 verranno installate nel breve periodo ai varchi di ingresso, cui 11 specifiche per il rilevamento delle targhe.

Nel suo ringraziamento al sodalizio femminile il sindaco Mauro Calderoni ha ricordato che il sistema di sicurezza fa capo ad un progetto preliminare concordato con le Forze dell’Ordine che il Comune sta realizzato a lotti con diversi interventi.

Anche grazie alle nuove telecamere nel giardino della Rosa Bianca “Verrà sicuramente potenziata, ed è la cosa più importante, la percezione di sicurezza nei cittadine e l’ attività di polizia giudiziale per l’accertamento dei reati che a Saluzzo non sono una emergenza, ma sono possibili– dichiara Giuseppe Beltempo Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Saluzzo- L’installazione di 25 telecamere in punti nevralgici che consentono di avere una visione chiara delle autovetture in ingresso e uscita dal centro urbano sarà un punto di forza della città. Avremo un circuito efficace per la sicurezza del territorio".