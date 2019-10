Alba, vandali dello spray in azione nelle strade del centro

Scritte ingiuriose sulle facciate di edifici in via Pierino Belli ("appena ridipinto", lamentava domenica mattina un utente di Facebook poco incline a giudicarla una bravata), via Gastaldi e via Balbo, spray verde sulla carrozzeria di un’automobile poco lontana, altre al Palazzo Mostre e Congressi di piazza Medford e in via Vida.

Sono il lascito dell’ultimo passaggio dei vandali nel centro storico albese. Un raid andato in scena nella notte tra sabato e domenica, e che nella giornata di festa ha accompagnato quello che per i proprietari dei beni danneggiati non sarà certo stato un felice risveglio.



Diverse le lamentele giunte via social come le denunce contro ignoti già presentate alla Polizia Municipale, già all’opera sui filmati della videosorveglianza per risalire ai responsabili dell’ennesima brava. I precedenti in questo senso fanno ben sperare, visto che in passato i responsabili di simile bravate – allora si trattava di minori – erano stati identificati, convocati al Comando di piazza Duomo insieme ai genitori e chiamati a rifondere i danni arrecati a proprietà pubbliche e private.